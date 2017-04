Prishet plani i të dashurës së Ronaldos pas humbjes ndaj Barçës (FOTO)

Shtuar më 24/04/2017, ora 15:46

E dashura e Cristiano Ronaldos, Georgina Rodriguez kishte menduar t'i bënte një surprizë të veçantë yllit portugez dhe Realit pas ndeshjes , por plani i saj është prishur. Shkak është bërë pikërisht goli i pësuar në sekondat e fundit, që solli dhe humbjen e rëndë për portugezin dhe shokët e tij. Georgina Rodriguez kishte organizuar festën pas ndeshjes , në të cilën kishte ftuar dhjetëra miq, por u detyrua ta anulojë atë pasi ishin katalanasit e Barçës ata që patën për të festuar.Media portugeze "Correio da Manha" shkruan se ka qenë pikërisht Ronaldo ai që e ka ndaluar atë të vijojë më tej me party-n e organizuar më parë, sepse për fat të keq ata kishin humbur.Mbrëmjen e djeshme Leo Messi shënoi golin e tij të 500-të me klubin, duke shkaktuar një revoltë te Ronaldo me shokët e tij të ekipit. /albeu.com/