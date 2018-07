"Provokacija" nga SHBA, Shaqiri dhe Kadare përshëndetje të veçantë (FOTO LAJM)

Shtuar më 23/07/2018, ora 17:24

Simboli i " shqiponjës " me anë të duarëve po kthehet në një formë identiteti për shqipatërët.Ky simbol tashmë është bërë i njohur në të gjithë botën ku jetojnë shqiptar ë dhe së fundmi është përsëri futbollisti me origjë shqiptare, Xherdan Shaqiri që përshëndet nga Amerika me "shqiponjë".Bashkë me shaqirin ka qënë edhe Besiana Kadare , ambasadorja e Shqipërisë në OKB,dhe të dy në një foto të publikuar nga Kadare shihen duke kryqëzuar duart në formën e shqiponjës Ambasadorja në fjalë është vajza e shkrimtarit shqiptar , me famë botërore, Ismail Kadare . Ajo ka publikuar fotot me “shqiponjë”, duke ënë edhe këtë status në Facebook-un e saj:“E kënaqur që takova në NY Xherdan Shaqirin, futbollistin e mirënjohur të Zvicrës, që shënoi gjatë Kupës së Botës kundër Serbisë. Ai është krenar për të qenit shqiptar dhe ne e festuam duke e bërë së bashku këtë gjest, tashmë të famshëm, që pasqyron flamurin e shqiponjës dykrenare. Shumë falenderime për Fadil Berishën për pritjen!”Në një foto tjetër, Kadare lë statusin: “Një treshe e artit shqiptar , diplomacisë dhe sporteve. Çfarë tjetër?” /albeu.com/