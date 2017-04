PSG revolucion në verë, ja yjet që vijnë dhe largohen në merkato (FOTO LAJM)

Shtuar më 26/04/2017, ora 10:57

president i Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi mund të bëjë një çmenduri në tregun e transferimeve.Gjatë merkatos së verës skuadra franceze pritet të përfshihet në një revolucion të madh pasi do të bëjë 6 blerje të bujshme , shkruan e përditshmja spanjolle “AS”.Aubameyang, Vitolo, Jordi Alba dhe Alexis Sanchez disa nga emrat e bujshme që Al-Khelaifi synon t'i ketë në skuadër për të triumfuar në Champions League. Por revolucioni nuk ndalet me kaq pasi në verë do të largohen nga dhe disa yje që mund t'i zbuloni në galerinë me lart. /albeu.com/