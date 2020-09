Puthje në orët e vona, Oriola publikon si përkëdhelet nga Eros Grezda (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/09/2020, ora 10:29

Çifti më i përfolur i momentit duket se janë shumë të dashuruar dhe herë pas herë postojnë foto video së bashku në rrjetet sociale Lidhja e çiftit është forcuar shumë dhe lart e poshtë thuhet se ata do t’i japin fund beqarisë shumë shpejt.Tashmë, në rrjete sociale nuk mungojnë pozat e bukura me njëri-tjetrin, teksa jeta e tyre përbën kuriozitet të madh për publikun.Për kënaqësinë e tyre dhe të fansave, Oriola dhe Erosi publikojnë foto video së bashku të cilat bëjnë xhiron e rrjetit, ashtu siç ka bërë edhe video e fundit e modeles.Pasi ndau me ndjekësit një story me Erosin në makinë, në story-n tjetër futbollisti u shfaq duke i dhuruar një puthje të ëmbël partneres dhe na e sheqerosi ditën.Nga dita në ditë presim diçka më të madhe prej dyshes, psh. një kurorëzim të dashurisë së tyre!