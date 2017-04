Ramës i shajnë Juventusin, kryeministri fyen komentuesin (FOTO)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 11/04/2017, ora 13:07

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama shquhet si një tifoz i veçantë i Juventusit, aq sa shpesh herë replikon dhe me komentuesit për rezultatet e bardhezinjve. Në prag të sfidës ndaj Barcelonës nuk kanë munguar as "thumbimet" nga disa komentues , por ai u është përgjigjur me ironi.Shprehja " suksese në jetë" e ish-ministri Beqja është përdorur nga një komentues që shkruan: "Dhe harr ova të të uroj për Juven, suksese në jetë Juventusit...", raporton Albeu.Reagimi i Ramës ka qenë i menjëherëshëm duke shkruar: "Je shume i lodhur, cudi se ti ben edhe body building po si duket je marre shume me muskujt dhe nuk e ke stervit mendjen kohet e fundit"./albeu.com/