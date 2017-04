Real-Bayern, Ancelotti kërkon përmbysjen ndaj "nxënësit" Zidane (FOTO)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 18/04/2017, ora 16:06

Rikthehen sonte në mbrëmje emocionet magjike të Uefa Champions League me sfidat e kthimit të çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve. E gjithë vëmendja do të jetë në "Santiago Bernabeo", atje ku do të luhat super ndeshja ndërmjet Realit dhe Bayernit të Mynihut.Skuadra e Carlo Ancelotti vjen në Spanjë me misionin e vështirë për të përmbysur humbjen 2-1 në ndeshjen e parë në "Allianz Arena"Bayerni nuk është në formën më të mirë të tij duke qenë se në 4 ndeshjet e fundit në të gjitha aktivitetet kanë pësuar humbje , kanë arritur 1 fitore e një barazim. për t'u kualifikuar Bayernit i duhet të shënojë patjetër të paktën 2 gola.Reali nuk ka pësuar humbje në këtë sezon të Ligës së Kampioneve dhe në shtëpi ka barazuar 2-2 me Borussia Dortmund në fazën e grupeve. Statistikat janë në favor të spanjollëve, por me një ekspert si Ancelotti dhe me rikthimin e Leëandoëskit, bavarezët kanë të gjithë të drejtën e botës për të shpresuar. /albeu.com/