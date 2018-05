Roma - Liverpool, notat e lojtarëve (FOTO LAJM)

Shtuar më 02/05/2018, ora 23:30

Roma e fitoi ndeshjen kthyese gjysmëfinale të UEFA Champions Leagues kundër Liverpoolit mirë po dështoi të kualifikohej në finale.Vendasit bënë paraqitje më të mirë në përgjithësi dhe u vlerësuan me notë më të mirë (6.88), ndërsa anglezët (6.39).Sadio Mane, i cili shënoi golin e parë për Redsat, është vlerësuar me notën më të lartë në këtë sfidë (8.1).Pas tij është renditur mesfushori i Giallorossëve, Radja Nainggolan (7.9), i cili shënoi dy herë.Mbrojtja e Liverpoolit është vlerësuar me nota të ulëta, ndërsa notën më të ulët e ka marrë portieri Loris Karius (5.7)Alessandro Florenzi ishte lojtari me notën më të ulët te skuadra e Romës (6.3). /albeu.com/