Ronaldo i bën dhuratë vetes "bishën" 115 mijë euro (FOTO)

Shtuar më 29/12/2016, ora 10:26

Teksa të gjithë presin dhuratat e zakonshme për Vitin e Ri, Cristiano Ronaldo i bën vetes dëshirën Portugezi e ka bërë zgjedhjen e tij, duke kompletuar garazhin e tij me një makinë të re super lukzose. Fituesi i "Topit të Artë" ka blerë me këtë rast një makinë të re, Mercedes AMG GLE, me vlerë 115.000 euro Ylli portugezs në këtë mënyrë e ka mbyllur në mënyrën më të mirë këtë vit duke i plotësuar vetes dëshirën radhës , pasi njihet si adhurues i tipave të fundit të makinave./albeu.com/