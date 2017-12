Shkopa gome futbollistëve në dhomat e zhveshjes, Tirana dënon dhunën e policisë në “Loro Boriçi” (FOTO LAJM)

Shtuar më 13/12/2017, ora 18:38

Përfundimi i ndeshjes së Kupës në “ Loro Boriçi” mes Vllaznisë dhe Tiranës është shoqëruar me incidente.“Përballja” ka vijuar të luhet edhe në dhomat e zhveshjeve por këtë herë mes futbollistëve bardheblu dhe policisë të pranishme në stadium.Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale klubi i Tiranës njofton se policia ka dhunuar futbollistët e ekipit pas përfundimit të ndeshjes Përveç dhunës fizike, forcat e rendit kanë përdorur edhe dhunë verbale . Ja postimi i plotë i klubit. /albeu.com/ Postimi i FK TiaranaKF Tirana denon publikisht dhunen fizike dhe verbale te ushtruar nga Forcat e Nderhyrjes se Shpejte te Policise ne Shkoder.Ne perfundim te ndeshjes Vllaznia – Tirana , ne ambientet e brendshme te stadiumit “ Loro Borici”, policia ka perdorur shkopinj gome kunder lojtareve te Tiranes. Jo vetem dhune fizike por dhe dhune verbale per nje situate te dale nga konteksti sportiv prej tensionit artificial qe policia krijoi.Debatet mes lojtareve te dy skuadrave ne perfundim te ndeshjes , brenda kufinjve sportiv, kane sjelle me pas sjelljen e turpshme te policise te cilen KF Tirana e denoncon publikisht.