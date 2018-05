Shpërthejnë edhe tifozët e Partizanit: Turp! (FOTO LAJM)

Shtuar më 05/05/2018, ora 23:25

Pas humbjes me ekipin e Teutës në shtëpi, me shifrat 1-3, edhe tifozët Partizanit kanë qenë kritik dhe të ashpër me ekipin e tyre në faqen zyrtare në Facebook, me komentet e tyre.Ata kanë kritikuar lojtarët për paraqitjen e dobët, duke e cilësuar të lënë ndeshjen për Teutën.Ata shkojnë deri aty, sa thonë se ekipi i tyre, duhet të dënohet për rezultate të tilla, ashtu si i Skënderbeut. /albeu.com/