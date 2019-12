SPEKTAKOLARE/ Kështu do të duket stadiumi "Adem Jashari" pas rinovimit (FOTO LAJM)

Shtuar më 02/12/2019, ora 18:06

Drejtori i Departamentit për Sport në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit , Ibër Alaj ka dhënë sot një lajm të mirë për futbollin e Kosovës.Përmes një shkrimi në rrjetin social 'Facebook', Alaj ka bërë me dije se tashmë është prezantuar projekti për rinovimin e stadiumit " Adem Jashari ", në selinë e UEFA-s, raporton Zëri.info.Siç bën me dije Alaj , shtëpia më e madhe e futbollit evropian është pajtuar me këtë projekt, derisa në të do të investohet një shumë prej 12 milionë euro. Jashari " do të rinovohet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Punimet në stadiumin që mban emrin e komandantit legjendar Adem Jashari , pritet të përfundojë në vitin 2021.Ndërkaq, në fotografitë e mëposhtme mund të shihni se si do të duket ky stadium pas rinovimit.