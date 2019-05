Telashe për Ronaldon, rikthehet çështja e përdhunimit të Kethrin Majorga

Shtuar më 24/05/2019, ora 11:39

Duket se Cristiano Ronaldo do të përballet me telashe të reja në horizont. Portugezi akuzohet nga Kethrin Majorga për një përdhunim të kryer nga portugezi në 2009.35-vjeçarja ka paditur portugezin dhe sipas asaj që raporton "Mirror", avokatët e saj kanë filluar "gjuetinë".Policia amerikane ka rihapur hetimin e 2009-ës dhe që nga ai moment avokatët e Ronaldos bënë gjithçka për të fshehur vendbanimin e tij në Torino, por tani është në dorë të prokurorisë të zbulojë se ku jeton Ronaldo Në këtë mënyrë, ai mund të paditet. Avokatët e Majorgës kontaktuan policinë italiane për të dorëzuar thirrjen për në gjykatë, te cila do të dërgohet brenda disa javësh me postë.Deri tani Ronaldo e ka mbrojtur veten nga këto akuza duke i mohuar, por nëse thirrja mbërrin ai do të detyrohet të shkojë në gjykatë për të mbrojtur veten."Kathryn Mayorga u diplomua për gazetari në Universitetin e Nevadës, Las Vegas. Pas një kohë të shkurtër pas diplomimit në 2008, ajo u martua me të dashurin e saj, një barist nga një familje shqiptare, i cili kryente edhe punën e rregullimit të kompjuterëve, përfshirë edhe atyre që u përkisnin familjes së saj."Në këtë moshë, unë u diplomova, kisha nevojë të martohesha, e ndjenja presionin”, thotë ajo. "Dhe së pari, unë u lidha me të."