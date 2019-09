Tifozet më të bukura të "Tironës", binjaket e Jorida Tabakut nën fanellën bardh e blu (FOTO LAJM)

Shtuar më 30/09/2019, ora 11:45

Ditën e djeshme ndeshja, Tirana-Partizani u shoqerua me një incident të fortë që para nisjes.Tifozët u përfshinë në një sherr të dhunshëm dhe disa persona mbetën të plagosur.Megjithatë lë të lëmë pas këtë incident dhe të flasim për tifozet më të bukura të Tiranës.Bëhet fjalë për dy vajzat e e ish-deputetes së PD, Jorida Tabaku. Jorida ka publikuar në rrjetet sociale një foto mjaft të ëmbël të tyre , teksa shfaqen të veshura me bluzat bardhë e blu.Pavarësisht se gjithmonë përpiqet që vajzat t’i mbajë larg rrjeteve sociale , këtë herë Jorida ka bërë përjashtim dhe duket se Arba dhe Iris janë rritur shumë.Binjaket që kanë ardhur në jetë në vitin 2017 tashmë kanë edhe një vëlla, i cili erdhi në jetë disa javë më parë. Jorida e pagëzoi atë me emrin Dren dhe nuk e ka zbuluar ende imazhin e plotë të tij.