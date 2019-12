Topat e rikuperuar në Serie A, Rrahmani lider, Gjimshiti në top 10 (FOTO LAJM)

Shtuar më 09/12/2019, ora 23:57

Amir Rrahmani po del të jetë një nga blerjet më të qëlluara nga klubet e Serie A.Ai nënshkroi me Hellas Veronon këtë sezon, duke treguar formë të mirë në çdo ndeshje që është paraqitur. Rrahmani ka rikuperuar plot 223 topa me fanellën e Veronas në Seria A.Në mesin e lojtarëve që kanë rikuperuar më shumë topa është edhe mbrojtësi tjetër shqiptar, Berat Gjimshiti Ky i fundit mban pozitën e gjashtë me 199 rikuperime.Në listë janë edhe emra si Kalidu Koulibaly, Alessio Romagnioli dhe Bruno Alves.