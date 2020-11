VËLLAZËRORJA/ Shqipëri - Kosovë, formacionet zyrtare (FOTO LAJM)

Shtuar më 11/11/2020, ora 14:52

Do të startojë në orën 16:00, në stadiumin “Elbasan Arena”, vëllazërorja mes Shqipërisë dhe Kosovës.Një përballje speciale, që do t’u shërbejë të dy trajnerëve për sfidat e Ligës së Kombeve, që do të zhvillohen në ditët në vijim.Për shumëkënd nga ana e kuqezinjve, kjo përballje sjell në memorie humbjen 3-0 të pësuar përballë Kosovës në periudhën kur trajner ishte Panuçi. Me të cilin, pas kësaj disfate nisi të shkërmoqet i gjithë projekti dhe ajo çka donte të ndërtonte me Shqipërinë.Italiani Edi Reja duhet t’i bëjë mirë llogaritë për të menaxhuar grupin dhe për të marrë më të mirën nga lojtarët e rinj, të cilët nuk kanë pasur shumë minutazh në ndeshjet e kaluara.Për sa i përket “Dardanëve”, ata do të drejtohen nga zv.trajneri Muharrem Saiti, për shkak se Bernard Shaland rezultoi ditën e sotme pozitiv me Koronavirus.FORMACIONET ZYRTARE:SHQIPËRIA: Berisha , Doka, Ismajli, Çepele, Hoxhallari, Laçi, Selhai, Ramadani, Uzuni, Seferi, Balaj.KOSOVA: Muriç, Hadergjonaj, Rrahmani, Fazliji, Aliti, Kastrati, Shala , Kryeziu, B. Berisha , Celina, Muriqi