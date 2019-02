Wanda provokon sërish Interin: Largohuni nga ata, që nuk ju çmojnë (FOTO LAJM)

Shtuar më 21/02/2019, ora 13:59

Situata e Mauro Icardit nuk është aspak e qetë që kur klubi vendosi ti heqë shirtin e kapitenit.Por Wanda Nara bashkëshortja e futbollistit të mërkurën në mbërmje ka shpërndarë një Tëitter me mbishkrimin që le të hapur largimin e Icardit nga Interi."Injoroni kur ju kritikojnë, dëgjojini kur ju këshillojnë, largohuni nga ata që nuk ju çmojnë". Ky ishte mesazhi me mjaft nënkuptime i wanda Nara , e cila iu përgjigj me "emoji", një zemër e thyer, apelit të një tifozi, që kërkoi të mbetet në "San Siro" ish-kapiteni i Interit. /albeu.com./