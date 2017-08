Ylli i PSG-së tallet keq me Piquen për Neymarin (FOTO LAJM)

Shtuar më 11/08/2017, ora 20:32

Vazhdojnë talljet me Piquen , pas largimit të Neymarit nga “Camp Nou”.Thomas Meunier ka publikuar një foto në rrjetet sociale me Serge Aurierin, që po kërkohet nga Manchester United e Juventusi.Ai është tallur me Gerard Piquen e Barcelonës duke shkruar në këtë postim: “Do të qëndrojë”, ashtu siç kishte shkruar Pique për Neymarin , por që në fund braziliani u transferua te PSG-ja.Raportohet se Aurier ka arritur tashmë marrëveshje me Man Unitedin dhe mbetet të shihet nëse postimi i Meunier është vetëm shaka apo lojtari do të qëndrojë në PSG.