Zbulohen emrat në merkato që pritet të rikthejnë Milanin "e madh" (FOTO LAJM)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 18/04/2017, ora 16:59

Milani prej disa ditësh ka kaluar në duart e pronarëve kinezë dhe administratori i ri i deleguar, Marko Fasone, ka bërë të qartë se do të vazhdohet me trajnerin Montella, me të cilin do të hartojë strategjinë për përforcimin e skuadrës në verë."Sky Sport" zbulon edhe disa nga emrat që klubi kuqezi do të synojë për të përmirësuar ndjeshëm skuadrën dhe për të rikthyer entuziazmin te tifozeria, me një buxhet rreth 100 milionë, ndërkohë që do t'i shtohen dhe të ardhurat nga shitja e disa lojtarëve. /albeu.com/