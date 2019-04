Zbulohen formacionet e derbit: Inter-Juventus, bardhezinjtë kanë mungesa (FOTO LAJM)

Shtuar më 27/04/2019, ora 10:34

Sot në orën 20:30 në "San Siro" do të zhvillohet super ndeshja ndërmjet Interit dhe Juventusit e vlefshme për javën e 34 në Serie A. Javën e kaluar “Zonja e vjetër” siguroi titullin e 8-të radhazi në Itali dhe tashmë këtë “derbi” do ta luajë për prestigj.mesfushorin kroat Marselo Brozoviç dhe do të ketë mundësi të hedhë në fushë 11-shen më të mirë, për të synuar 3 pikët në këtë sfidë.Nga ana tjetër, Allegri ka mungesa të shumta, pasi një pjesë e mirë e futbollistëve kanë mbyllur sezonin më herët, për shkak të dëmtimeve dhe do të udhëtojë në Milano me një organikë të reduktuar.