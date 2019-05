Zbulohet e dashura e yllit të Kosovës (FOTO LAJM)

Shtuar më 23/05/2019, ora 09:53

Bersant Celina është një ndër futbollistët më të mirë të Kosovës Celina këtë sezon me Sëansea ka shkëlqyer me skuadrën Uellsiane qe merr pjesë në ligën e dytë angleze.Kosovari ka publikuar një fotografi me të dashurën e tij në rrjetin social, Instagram.Ndërkohë 23 vjeçari është ftuar përsëri nga trajneri i Kosovës , Bernard Challandes për dy ndeshjet e ardhshme që "Dardanët' do ti zhvillojnë në fillim të muajit qershor. /albeu.com./