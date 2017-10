FIFA mendon të rrallojë ndeshjet e Kombëtareve kur sezoni është aktiv

Shtuar më 08/10/2017, ora 11:48

FIFA po merr kohët e fundit në konsideratë idenë për të ndryshuar kalendarin e ndeshjeve ndërkombëtare , pas ankesave të shumë trajnerëve. Aktualisht, ka katër pushime gjatë kampionateve përgjatë kalendarit, teksa në shtator, tetor, nëntor dhe mars janë programuar data të veçanta për ndeshjet e kombëtareve Organizmi qeverisës i futbollit po mendon të ulë numrin e ndalesave gjatë kampionateve vendas, dhe nga ana tjetër të rrisë kohëzgjatjen e grumbullimeve të kombëtareve . Pra, kombëtaret do të mblidhen më pak herë gjatë vitit futbollistik, por do të qëndrojnë më gjatë dhe do të zhvillojnë më shumë takime në një kohë të shkurtër.Shumë trajnerë janë ankuar se ndërprerjet e shpeshta të kampionatit prej ndeshjeve ndërkombëtare i prishin ecurinë ekipeve të tyre, dhe janë një arsye për dëmtimin e shpeshtë të futbollistëve.Gjithsesi, datat për ndeshjet ndërkombëtare janë të fiksuara deri në vitin 2024, dhe tashmë gjithçka është fazë studimi dhe bisedimi, pasi do të duhej një konsensus i gjerë mes shumë institucioneve për të ndryshuar kalendarin sportiv. /albeu.com/