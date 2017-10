Italia dhe Shqipëria bëhen gati për të shkruar historinë, hera e parë që luajnë në tokën tonë

Shtuar më 09/10/2017, ora 09:22

Përjetësisht fqinj të mirë. Na hapën dyert kur kërkonim lirinë. Por kurrë më parë nuk kishin ardhur të na vizitonin ndonjëherë me Kombëtaren e madhe. Fati e deshi kështu pra, që Italia të zbarkonte për herë të parë në tokën e shqipeve më 9 tetor të 2017-ës. Për ta mund të jetë një ndeshje rutinë, ndërsa për ne është shumë më tepër se kaq.“Axurrët” na sfidojnë në Shkodër, që në fakt është një “bastion gjerman” sa u përket preferencave tona për ekipet e huaja, por sa mijëra fansa kanë pikërisht në Shqipëri. Pa fund. Jo vetëm për futbollin, por për stilin e jetesës, për artin, për kuzhinën, për veshjen, madje edhe për mediat.Shpeshherë i kemi kopjuar ndoshta edhe keq, por Italinë e kemi pasur thuajse gjithnjë një pikë referimi. Me Italinë, Perëndimi na është dukur gjithnjë më afër dhe Europa pak më e dashur. Ndonjëherë ishte ndjesi gënjeshtare, por ne nuk hoqëm dorë së mësuari. Përkundrazi, na u desh një italian edhe në stolin e Kombëtares për bërë arritjen më të madhe në histori. Madje kaq shumë na pëlqeu kjo gjë, saqë edhe pas De Biazit morëm një tjetër italian : Panuçin. Italia ka qenë për një pjesë të madhe tonën si një dashuri pa kushte, së cilës ia falnim edhe ndonjë kapriço në raportin e trazuar prej halleve të brendshme. Por kurrë nuk u treguam mosmirënjohës. Vazhdojmë ta duam edhe tani, ndoshta më shumë sesa na duan ata. Por sot jo, nuk do ta duam. Nuk do të zgjasë shumë, vetëm 90 minuta. / albeu.com /