Sadiku: Nëse luajmë si grup ia dalim, kur jam në fushë qaj përbrenda

Shtuar më 04/10/2017, ora 17:19

Cikalleshit me dëmtimin e pësuar bën që barra e sulmit të bjerë akoma më shumë mbi shpatullat e Armando Sadiku në ndeshjen ndaj Spanjës.“Spanja sa e vështirë për një sulmues? Janë lojtar të një klasi tjetër, luajnë në ekipet më të mira në botë. Ne i respektojmë. Ndeshjen e parë nuk isha e pashë nga televizori, por besoj që do të jetë e vështirë, si të prekësh topin, si në duele. Por, nëse ne e tregojmë veten si në Europian, si me Izraelin, ne gjithmonë ndaj ekipeve të mëdha luajmë mirë. Po të luajmë si grup mund tia dalim edhe këtë herë.” tha Sadiku “Gol Spanjës apo Italisë? Do të më pëlqente t’i shënoja të dyja këtyre skuadrave. Por, nëse luajmë si grup ashtu si në ndeshje të tjera të rëndësishme si kjo do të arrijmë t’i krijojmë vështirësi kundërshtarëve dhe të marrim rezultat. Unë shpresoj të shënoj, do të ishte mjaft bukur për mua personalisht dhe nëse do të ndihmoja ekipin të merrte një pikë do të ishte perfekt.” vazhdoi ai. Trajneri ka ardhur i ri, ne ishim mësuar me De Biasin. Ai na njihte shumë mirë. Ndërsa me trajnerin e ri edhe në stërvitje të gjithë lojtarët mundohen të japin 100 për qind. Trajneri ka futur edhe një frymë të re, na duhet pak kohë të ambientohemi, të na njohë të gjithëve mirë. E rëndësishme është të japim më të mirë n, ndërsa trajneri do të provojë të eksperimentojë si për formacionin si në grumbullime që ti ketë idetë më të qarta. Ti japim pak kohë dhe të shpresojmë që gjërat të shkojnë në rrugën e duhur.” tha golashënuesi i dytë më i mirë në historinë e Kombëtares.“Kur vij në ekipin Kombëtar mendoj gjithmonë se do të vij dhe të lë gjurmë në cdo ndeshje. Në ndeshjet ku kam munguar për arsye dëmtimi, qaj përbrenda meje sepse nuk jam në fushë. Në ccdo ndeshje kërkoj të lë gjurmë dhe të bëj diccka që askush nuk e ka bërë. Në Kombëtare jam më të mirë n time, edhe kur nuk jam në formën më të mirë mundohem të lë zemrën në fushë.” përfundoi elbasanlliu. /albeu.com/