Avancojnë bisedimet, Muriqi pranë Lazios

Shtuar më 05/09/2020, ora 20:27

Lazio po vazhdon negociatat me Fenerbahcen për të zgjidhur ngërçin për Vedat Muriqi dhe sipas Corriere dello Sport , mbrojtësi Bastos mund të jetë çelësi.Sulmuesi ka rënë dakord për kushtet personale, ndërsa u duk se 18 milionë euro do të mjaftonin, por klubi turk ka ngritur çmimin e kërkuar.Bisedimet vazhduan dhe raportohet se ato janë shtruar në mënyrë të konsiderueshme këtë fundjavë.Përfundimisht pritet të mbyllen me një kosto prej 18.5 milionë euro , plus 2 milionë euro bonuse.Sipas mediumit turk “Ajansspor.com”, pretendohet se marrëveshje do të jetë 20 milionë euro plus bonuse, me lojtarin që do të ketë një kontratë pesë-vjeçare me vlerë 2.6 milionë euro pagë në sezon.Sipas Corriere dello Sport , Lazio fillimisht do të shes mbrojtësin Bastos Për të ka oferta nga Turqia dhe Franca, ndërsa që potencialisht mund të kalojë edhe te Fenerbahçes si pjesë e marrëveshjes me Muriqin.