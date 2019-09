Ditë vendimtare për Muriqin dhe Rashicën

Shtuar më 28/09/2019, ora 09:45

Kjo fundjavë do të jetë e rëndësishme për futbollistët e Kombëtares së Kosovës që aktivizohen në ligat evropiane.Megjithatë vëmendja kryesorë do të jetë në Turqi dhe Gjermani.Vedat Muriqi, tani si lojtar i Fenerbahces, do të zhvillojë për të parën herë derbin kundër Galatasarayt në udhëtim.25 vjeçari po jeton momentin e tij te Fenerbahce, ku në pesë ndeshjet e para ka shënuar tre gola, ndërsa të njëjtën gjë do të kërkojë ta bëjë edhe kundër Galatasarayt , në ndeshjen që fillon në 19:00.Gjithashtu takim për t’u mos u humbur do të jetë edhe ajo mes Ëerder Bremen dhe Borussia Dortmund.Sulmuesi i Kosovës , Milot Rashica, pritet të jetë titullar për skuadrën e tij, pas qëndrimit jashtë fushave për një kohë të gjatë, shkak i një lëndimi.Rashica këtë sezon në Bundesligë ka zhvilluar vetëm një ndeshje, dhe një rikthim në fushë përballë Dortmundit me një rezultat pozitiv, do të ishte gjëja më e mirë për të.Këtë të shtunë, për ekipet e tyre do të luajn edhe Ibrahim Dresheviq, që me Heerenveen takohet me VVV, ndërsa në Championship, Huddersfield i Florent Hadërgjonjat pret Millëallin, ndërsa Sëansea i Bersant Celinës, skuadrën e Readingut.