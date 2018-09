Duro përballë Josës, ja kush triumfon në derbin e trajnerëve shqiptarë në Kosovë

Shtuar më 23/09/2018, ora 17:51

Superliga e Kosovës luajti ditën e sotme dy ndeshjet e fundit të javës së gjashtë.Në debutim me Dritën, ishte trajneri Shpëtim Duro , që përballë kishte Prishtinën, me në krye një tjetër trajner shqiptar, Mirel Josën.Dhe që në takimin e parë, ish-trajneri i Partizanit, fitoi minimalisht 1-0 ndaj Prishtinës.Goli i vetëm i takimit u shënua nga Arbër Shala, në minutën e 59-të të takimit, duke i dhënë kështu frymëmarrje ekipit nga Gjilani, pasi në katër takimet e fundit, kishte regjistruar katër humbje.Në ndeshjen tjetër , ekipi i Gjilanit arriti një fitore me shifrat 0-2, në transfertë, përballë Ferizajt, me golat shënuar nga Perez në të 65-tën, dhe Sadriu në të 87-tën.