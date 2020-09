HISTORIKE/ Shqipëria dhe Kosova krijojnë ligën e përbashkët

Shtuar më 09/09/2020, ora 13:56

Kosova dhe Shqipëria hedhin hapin e parë serioz të bashkëpunimit në sport.Të dy shtetet do të krijojnë ligën e përbashkët të basketbollit Marrëveshja përfundimtare do të firmoset nesër në orën 19:00 në Tiranë.Federata e Basketbollit të Kosovës jep lajmin për arritjen e madhe dhe shton se do të zbulohet gjithashtu dhe logoja e kompeticionit.Në njoftimin e FBK-së shkruhet: "Të enjten, më 10 shtator, ora 19:00 në Tiranë do të nënshkruhet marrëveshja historike ndërmjet Federatës Shqiptare të Basketbollit (FSHB) dhe Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) për themelimin e Ligës së basketbollit , mes dy shteteve, që do të quhet "Liga UNIKE".