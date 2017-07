Kastriot Myftaraj i del në krah Ismail Morinës: Shteti shqiptar ta mbrojë...!

Shtuar më 29/07/2017, ora 16:46

Kastriot Myftaraj e ka akuzuar vazhdimisht Ismail Morinën se ka qenë në shërbim të interesave të huaja, kryesisht ato serbe duke marrë përsipër se ngriti dronin në Beograd, megjithatë, kësaj radhe ai kërkon që shteti t'i dalë në krah duke e mbrojtur.Përmes një postimi në Facebook, Myftaraj thotë se nuk ishte Ismail Morina ai që ngriti dronin, por shërbimet serbe."Roli i Ismail Morinajt në këtë histori është se është paguar që të marrë përsipër aktin, sepse Serbisë i duhej një shqiptar që ta bënte këtë gjë"., - shkruan ai.Sipas ligjit procedurial penal të Shqipërisë, Serbisë dhe të pjesës më të madhe të vendeve të botës, kur duket qartë se personi i akuzuar nuk e ka kryer aktin për të cilin mëton se e ka kryer, akuza bie, megjithë mëtimet e personit.Në filmin dokumentar me titull “Autochthonous”, (Kanalin T i Digitalb 2015) ku u tregua historia e dronit, Ismail (Ballist) Morinaj nuk solli dot asnjë provë se ishte ai autori i ngritjes së dronit në Beograd në 14 tetor 2014, asgjë përveç fjalëve të tij. Asnjë video, qoftë edhe prej 30 sekondash nga lartësitë e kishës ku mëtoi se ngriti dronin, të tillë që të dukej edhe pamja e stadiumit, madje asnjë fotografi.Nuk ka dyshim se Ismail (Ballist)Morinaj ka hyrë në Serbi në 11 tetor 2014, se ka qenë në Beograd në 14 tetor, ditën e ndeshjes, se ka dalë nga Serbia në Kosovë në mëngjesin e 15 tetorit. Por të gjitha këto nuk provojnë se ai është autori i ngritjes së dronit.Prandaj, Shteti shqiptar duhet ta mbrojë Ismail (Ballist) Morinajn si një njeri që ka marrë përsipër një gjë që nuk e ka bërë, si një mitoman.Droni në stadiumin e Beogradit ishte një operacion i shërbimeve të fshehta serbe me qëllim parësor dublimin e flamurit kombëtar shqiptar me një flamur me fushë të zezë, si ata të Shtetit Islamik, ISIS.Roli i Ismail Morinajt në këtë histori është se është paguar që të marrë përsipër aktin, sepse Serbisë i duhej një shqiptar që ta bënte këtë gjë.Prandaj shteti shqiptar ka detyrim që ta mbrojë Morinajn si një mitoman, i cili tani u tradhtua nga ata që i kishin premtuar se nuk do të kërkonin kurrë arrestimin e tij. shqiptar duhet të kërkojë që Morinaj të dalë në gjyq dhe gjyqit të tij t’ i bëhet monitorim ndërkombëtar. Argumenti se kërkesa e Serbisë për ekstradim është e parregullt pasi çështja është përdorur politikisht në Serbi, është i pavlefshëm dhe mjeran.Sigurisht që për një çështje të tillë do të kishte deklarata politike. Cili shtet në botë nuk do të reagojë politikisht kur i çojnë në stadium, në mes të kryeqytetit një “flamur” me hartë, ku i aneksohet gjysma e territorit shtetëror? Një qeveri që nuk do të reagonte politikisht dhe fuqishëm madje ndaj një akti të tillë, do të rrëzohej nga revolta popullore.