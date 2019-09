Kontrate e re për Rashicën: Kjo është pika ku nuk pajtohet ylli i kosovës me Wender

Shtuar më 30/09/2019, ora 22:15

Milot Rashica është absolut njeri prej sulmuesve më të mirë në Werder Bremen . Nuk është çudi pse skuadra gjelbër-bardh dëshiron që ta zgjat kontratën e “Raketës” para se ajo të futet në vitet e fundit të saj. Por, sipas Bild bisedimet për kontratën e re “janë ndëprerë për momentin”Në të vërtetë kontrata e Rashicës me Bremen skadon më 2022, por forma e mirë e lojtarit 23 vjeçar bën që çdo skuadër ta blindojë atë për një kohë më të gjatë. Sipas agjentit të tij, Altin Lala, gjatë verës kishte “katër deri në pesë klube që ishin interesuar për Rashicën”. Por, pikërisht kjo është pika debutuese në mes të palëve.Problemi për kontratë të Rashicës është klauzolaSipas tabloidit, drejtori sportiv i Werder Frank Baumann dhe Lala nuk janë duke rënë dakord për shumë n e klauzolës se lojtarit. Pala e Rashicës dëshiron që të këtë një klauzolë të largimit e cila duhet të jetë sa më e ulët, në mënyrë që ai të largohet më lehtë në rast se vendos të largohet nga Werder -kurse Bremen kanë për qëllim që të përfitojnë sa më shumë në rast largimit.Për Lalën, idetë e ndryshme nuk janë shumë problem, transmeton GazetaExpress. “Miloti ndihet mirë në Bremen , është përshtatur mirë dhe ai ende ka një kontratë të gjatë”, tha Lala, por ai shtoi që: “Miloti dëshiron të luajë për një klub që është në Ligën e Kampionëve”. Bremen mbështetet më shumë nga paratë e transferimeveNesër apo sezonin e ardhshëm? Baumann nuk dëshiroj të shkojë aq larg dhe shpjegon që sulmuesit, që luan në pjesën sulmuese (deri me tani ka pasur gisht në tri gola në tri ndeshje të luajtura) në verën e ardhshme “nuk është e domosdoshme që të shitet. Por, edhe 43 vjeçari e di se Werder në 2020 do të varet edhe nga paratë e shitjes. Këtë verë, Werder Bremen nuk morën asgjë nga shitjet, por patën prurje, shumica huazime.Lojtarët si Ömer Toprak, Leonardo Bittencourt dhe Michael Lang duhet të punojnë shumë që të jenë në skuadër pas këtij sezoni. “Ne rrezikuam këtë verë, kështu që nuk morën shumë por prapë shpenzuam, andaj ka të ngjarë që ne të bëjmë një ose dy shitje këtë verë”, tha Baiman. Sigurisht, ky është edhe shkaku se pse ata dëshirojnë që ta shesin me një çmim më të lartë Rashicën