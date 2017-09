Kosova do ta mësojë sot momentin kur do ripresë Kroacinë

Shtuar më 03/09/2017, ora 09:09

Për shkak të kushteve të papërshtatshme të fushës, gjyqtari, në bashkëpunim me Delegatin e UEFA-s, vendosi që të pezullojë ndeshjen.Një lajmërim do të vjerë sot nga UEFA në momentin e përshtatshëm rreth vazhdimësisë së ndeshjes. Ndeshja ndërpritet në minutën e 21′për shkak të reshjeve të dendura të shiut Ndeshje me shumë mundësi do të bëhet në këtë fazë pasi UEFA nuk do të lejojë që Kombëtaret të shpërndahen. /albeu.com/