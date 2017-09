Kosova pret Finlandën me dy dilema për formacionin

Shtuar më 05/09/2017, ora 17:31

Kosova sonte mbrwma do tw pwrballet me Finlandwn,njw ekip tejet i vwshtirw pwr tu pwrballuar. Bunjaku konfirmoi në konferencën për shtyp, se lojtarët kryesorë kanë zhvilluar vetëm stërvitje ri-gjeneruese.Dilemat e Bunjakut janë kryesisht në sulm, ku në krah ai duhet të vendosë mes Bernard Berishës dhe Arbër Zenelit e në krye të sulmit duhet të vendosë mes Atdhe Nuhiut dhe Vedat Muriqit.Favoritë konsiderohen Berisha dhe Nuhiu për shkak se janë më të pushuar pas impenjimit nga sfida e fundit, megjithatë, Bunjaku e ka vendimin final dhe nuk duhet të befasohemi nëse u beson lojtarëve që luajtën ndaj Kroacisë me formacion të njëjtë.Formacioni i mundshëm i Kosovës (4-1-4-1): Ujkani, Vojvoda, Rrahmani, Jashanica, Kololli, Alushi, Rashica, V. Berisha , Kryeziu, Zeneli (B. Berisha ) Muriqi ( Nuhiu ). /albeu.com/