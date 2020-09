Liga e Kombeve: Kosova ndalet nga Moldavia (VIDEO)

Shtuar më 03/09/2020, ora 22:44

Ka përfunduar në barazim 1-1 ndeshja ndërmjet Moldavisë dhe Kosovës, e vlefshme për grupin 3 në Ligën e Kombeve Liga C). Dardanët ” e dominuan ndeshjen, por fati e donte që të mos dilnin me tri pikët nga kjo sfidë.Fillimisht ishin moldavët që kaluan në avantazh, me anë të Nicolaescu në minutën e 19-të, në të vetmin rast të pastër të krijuar për gol.Pjesa e parë do të mbyllej me këtë rezultat. Në pjesën e dytë, Kosova do ta niste vrrullshëm sfidë, por u desh të vinte minuta e 71-të për të barazuar rezultatin.Edhe pse rastet nuk do të mungonin “ Dardanët ” nuk arritën të shënoin golin që do t’i dhuronte tri pikët