Milot Rashica zëvendësuesi i Sanchos te Dortmund?

Shtuar më 18/02/2020, ora 16:09

Ylli i kosovës Milot Rashica është lidhur ngushtë me një transferimin të mundshëm te gjigandët e Borussia Dortmund, pasi këta të fundit janë në kërkim të zëvendësuesit të Jadon Sancho që me shumë gjasa do të largohet merkaton e verës.Drejtuesit e Borussia Dortmundit e shohin Milot Rashicën e Werder Bremenit si zëvendësuesin më të përsosur për talentin anglez Jadon Sancho , sipas gazetës gjermane Deichstube. Sancho është përfolur se do të largohet nga Dortmundi në fund të këtij sezoni, gjatë afatit kalimtar të verës. Edhe SKy Sport raportoi javën e kaluar se është e sigurt që 19-vjeçari do ta vazhdojë karrierën e tij diku tjetër sezonin e ardhshëm.Për këtë arsye, Dortmundi ka filluar të kërkojë për një zëvendësues potencial dhe Milot Rashica është identifikuar si opsioni më i përsosur për anglezin.Pas Weser-Kurier, kontrata e Rashicën me Bremenin përfshin një klauzolë për shkëputjen e kontratës në vlerë prej 38 milionë eurosh, mirëpo kjo klauzolë vlen vetëm për klubet jashtë Gjermanisë.Agjenti i Rashicës, Altin Lala, së fundi e ka pranuar se ai ka biseduar me një numër të klubeve të interesuara.Megjithatë, deri më tani, Bremeni s’ka marrë asnjë ofertë zyrtare për anësorin, sipas drejtorit sportiv Frank Baumann."Është e ditur se Miloti e ka një vlerë në treg. Ne kemi marrë vesh përmes agjentit të tij se për të janë të interesuar një numër i klubeve. Por, ne s’kemi negociuar me asnjë klub", ka thënë Baumann. Rashica , i cili ka kontratë me Werderin deri në vitin 2022, i ka bërë 21 paraqitje këtë sezon me dhjetë gola dhe katër asiste.