Muriqi zyrtarisht i bashkohet Kosovës

Shtuar më 09/11/2020, ora 14:33

Raportimet e mediave lokale dhe të huaja për mungesën e Vedat Muriqit nuk qëndrojnë.Sulmuesi i Lazios do të jetë i gatshëm t’i shërbejë ‘Dardanëve’ shkruan Indeksonline. Ai ka marrë lejen nga ekipi italian dhe ka udhëtuar në Shqipëri.Kosova do të luaj kundër Shqipërisë më 11 nëntor , më pas në Nations League ndaj Sllovenisë më 15 nëntor dhe 3 ditë më vonë e pret Moldavinë në ‘Fadil Vokrri’.Qëllimi kryesor i ekipit tonë kombëtarë është qëndrimi në Ligën C.