Ndryshimet në Nations League, Shqipëria dhe Kosova mund të bien në të njëjtën ligë

Shtuar më 05/12/2019, ora 16:14

Shtëpia më e madhe e futbollit evropian, UEFA ka ndryshuar formatin e Ligës së Kombeve për sezonin e ardhshëm Së fundmi ata kanë bërë publike edhe mënyrën e ndarjes së vazove që do të shërbejnë për të përcaktuar më pas grupet në Ligën e Kombeve Ajo që mund të vërehet është se Kosova dhe Shqipëria mund të luajnë në një grup.‘Dardanët’ dhe ‘Kuqezinjtë’ do të jenë pjesë e Ligës C gjatë sezonit të ardhshëm Kosova është në vazon e dytë me Maqedoninë Veriore, Bjellorusinë dhe Qipron.Shorti hidhet vitin e ardhshëm me 3 mars në Amsterdam të Holandës.‘Kuqezinjtë’ kanë mundësi që të luajnë kundër Sllovenisë që është në vazon e tretë