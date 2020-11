Nuk kanë fund çudirat në Kosovë, Maradona u bë "sherr" që Duro shkarkoi ndihmësin e tij

Shtuar më 12/11/2020, ora 23:50

Ngjarje interesante shkarkimesh kanë ndodhur gjatë këtyre ditëve tek Feronikeli.Kryetrajneri Klodian Duro shkarkoi ndihmësit e tij, Ramiz Dervishi dhe Avni Hasani . Ky i fundit trajner i portierëve.Derisa Hasani u shkarku për shkak të rrahjes që lojtari Bedri Greca ia bëri ekonomit të klubit, shkarkimi i Dervishit është goxha interesant.Gazeta Olle mëson gjithë ngjarjen e cila erdhi gjersa palët ndodheshin në tavolinë duke pirë kafe.Derisa Duro po u shpjegonte në tavolinë karrierën e begatshme si lojtar i klubeve të ndryshme dhe ndeshjet e shumta të luajtura me Kombëtaren, Dervishi i përgjigjet. “Edhe Maradona ka qenë lojtar i madh, por trajner i dështuar”. Duro krenohet me krahasimin. “Wow, faleminderit që më krahason me Maradonën”!Nuk vonon shumë dhe Klodiani del jashtë lokalit, telefonon dikë dhe kthehet për t’ia komunikuar shkarkimin Dervishit Klubi i Feronikelit ka paralajmëruar ndryshime pas ngjarjeve të fundit.