Pasioni kuqezi, gjigantja italiane thur lavde për Shkëndijën

Shtuar më 17/08/2017, ora 15:47

Italiania " Gazzetta dello Sport" i ka kushtuar një artikull të veçantë skuadrës së Shkëndijës së Tetovës pak orë para ndeshjes, përcjell Albeu.com.Me titullin: " Shkëndija , paratë nga Zvicra, zemrat kuqezi , ashtu si edhe falenat", " Gazzetta " shkruan se skuadra do të mbështetët nga mijëra tifozë që do të jenë në Milano, ku një pjesë e mirë do të vijnë me 20 autobusë nga Tetova. Gazzetta " shkruan gjithashtu se Shkëndija ka përdorur bluzat e Milanit në fillim të viteve '90, ndërsa thekson se për të janë hedhur mjaft para nga presidenti Lazim Destani."Ata kanë një pasion për ngjyrat kuqezi , është një pasion kombëtar"., - shkruan " Gazzetta ", përcjell Albeu.com. /albeu.com/