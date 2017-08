Presidenti i UEFA-s viziton Kosovën

Shtuar më 15/08/2017, ora 18:47

Federta e Futbollit Kosovar ditën e enjte do të vizitohet nga presidenti i UEFA-s, Aleksander Çeferin.“Të enjten më 17 gusht për vizitë zyrtare në FFK, do të vije presidenti i UEFA-s, z. Aleksander Çeferin, të cilin do ta presë presidenti i FFK-së z. Fadil Vokrri me bashkëpunëtorë. Presidenti Çeferin pas takimeve në FFK do të ketë edhe takime tjera nga krerët e shtetit të Kosovës.FFK dhe Kosova është e nderuar me këtë vizitë të njeriut të parë të UEFA-s, duke marrë për bazë që kjo është vizita e tij e parë në rajon prej kur është zgjedhur president i UEFA-s, si dhe kontributi i tij i jashtëzakonshëm në pranimin e FFK-së në UEFA dhe FIFA sa ishte kryetar i FF të Sllovenisë. Presidenti Çeferin do të jetë i shoqëruar edhe nga tre zyrtarë të UEFA-s”, thuhet në njoftimin e FFK-së. /albeu.com/