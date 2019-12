Rashica me dedikim emocionues për Shqipërinë

Për Shqipërinë ❤🙏🏼🇦🇱 || Back on winning ways with @werderbremen 💚👊🏼🚀 #MR7 #Bundesliga pic.twitter.com/7ndg9cjfL6

Shtuar më 01/12/2019, ora 23:33

Milot Rashica ka postuar një foto të festës së tij me shqiponjë në rrjete sociale Ylli i Kosovës festoi me shqiponjë kur shënoi në fitoren e Werder Bremenit sot kundër Wolfsburgut.Përmes rrjeteve sociale ai ka treguar se festa i dedikohet Shqipërisë, që është prekur nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit.“Për Shqipërinë. Rikthehemi rrugës së fitoreve me Werder Bremenin”, ka shkruar Rashica në Twitter.