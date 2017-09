UEFA vendos kur do të zhvillohet ndeshja Kroaci - Kosovë

Shtuar më 03/09/2017, ora 14:12

Kroaci-Kosovë e cila u ndërpre ditën e djeshme për shkak të reshjeve të dendura të shiut është vendosur nga FIFA që të zhvillohet sot.Ndeshja është vendosur të luhet ditën e sotme në orën 14:30. Ky takim do të rinis nga minuta e 21, atëhere kur u ndërpre zyrtarisht. Të dyja skuadrat do të zbresin në fushë me të njëjtët lojtarë që startuan edhe dje.Federata Kroate ka bërë maksimumin për ta kthyer stadiumin në normalitet dhe të jetë në gatishmri për sfidën e sotme. /albeu.com/