5 "betejat" që do të vendosin sot "El Clasicon" (FOTO LAJM)

SERGIO RAMOS VS LUIS SUÁREZ

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/04/2017, ora 12:39

Super sfida mes Real Madrid dhe Barcelonës është një luftë që do të vendoset nga disa beteja. Për të vendosur një ndeshje të një niveli të tillë, duhet padyshim që të disa lojtarë të bëjnë diferencën nga të tjerët, raporton Albeu.5 prej tyre i kemi parë shpesh herë në këtë ndeshje, por se sa vendimtare do të jenë kjo pritet të shihet në "Santiago Bernabeo".Duke nisur nga Ramos dhe Suarez , dy lojtarët që sakrifikojnë shumë për ekipet e tyre. Janë vendimtar në shumë momente, por të dy shquhen për agressivitet të lart në duelet me rivalët. /albeu.com/