Air Albania nominohet për çmimin "stadiumi më i mirë i vitit 2019"

Shtuar më 20/02/2020, ora 20:11

“Air Albania ” nominohet për një çmim vërtetë special. Impianti i ri modern i ndërtuar në kryeqytetin shqiptar është përzgjedhur nga faqja e huaj “stadiumdb.com” si një nga 21 stadiumet që mund të shpallet impianti më i mirë i vitit 2019. Në listën ku bën pjesë Air Albania janë përfshirë edhe stadiumi i ri i Tottenhamit apo impianti tjetër prestigjoz VTB Arena i Moskës.JA LISTA E PLOTË E 21 STADIUMEVE TË NOMINUARA:Air Albania Stadium , Al Janoub Stadium (Al Wakrah Stadium ), Al-Maktoum Stadium , Allianz Field, Bankwest Stadium (Western Sydney Stadium ), Datong Sports Center Stadium , DGB Daegu Bank Park, Eryaman Stadyumu, Estadio Fiscal de Talca, Estadio Jorge Luis Hirschi, dan Japan National Stadium (Kokuritsu Kyōgijō).Kemudian, MOL Aréna (DAC Arena ), New Clark City Athletics Stadium , Puskás Aréna, Reale Arena Estadio Anoeta, Stadionul Municipal Târgu Jiu (Stadionul Tudor Vladimirescu), Štadión Tehelné pole (Národný futbalový štadión), Tottenham Hotspur Stadium , VTB Arena -Central Stadium Dynamo named after Lev Yashin, Wuhan Five Rings Sports Center Stadium