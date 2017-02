Ajeti debuton me gafë në Seria A, Lazio fitore tenistike (VIDEO)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 05/02/2017, ora 16:57

Kanë përfunduar ndeshjen e mesditës në Seria A, të cilat kanë prodhuar rezultate mjaft interesante. Arlind Ajeti debutoi me Torinon, por la gjurmë për keq, teksa bëri një gafë në barazimin 1-1 ndaj Empolit.Në fundin e pjesës së parë i penalizuar dhe nga fusha e mbuluar me ujë, Ajeti tentoi të rikthente një top pas te portieri, por terreni e ka tradhtuar, teksa sulmuesi kundërshtar përfitoi duke e dërguar topin në rrjetë, raporton Albeu.Lazio mori një fitore tenistike në transfertë 6-2 ndaj Pescarës së Memushajt, teksa shkëlqeu Parolo me 4 gola të shënuar.Atalanta fitoi ndaj Cagliarit me dy gola të Ajetit./albeu.com/