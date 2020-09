Arrihet marrëveshja, Suarez është i Juventusit

Shtuar më 04/09/2020, ora 16:51

Luis Suarez ka arritur marrëveshje t’i bashkohet Juventus.Lajmi bëhet i ditur nga Guillem Balague i BBC Radio teksa Suarez do të transferohet në Serie A si një lojtar i lirë.Uruguaiani ka edhe një vit në kontratën e tij që e nënshkroi në vitin 2016, por nëse do të luante 60 për qind të ndeshjeve gjatë sezonit 2020/2021, ajo do të zgjatej edhe për një vit tjetër Por, 32 vjeçari nuk është në planet e trajnerit Ronald Koeman, dhe Barcelona po negocion prishjen e kontratës, për t’i mundësuar largimin falas. /albeu.com/