Barcelona "kërcënon" Juventusin në Twitter (FOTO)

Shtuar më 17/04/2017, ora 15:55

Dita e madhe po afron, teksa në Barcelona po përgatiten për përmbysjen e madhe. 48 orë para super ndeshjes së kthimit, klubi blaugrana kanë kërcënuar Juventusin me anë të një postimi në Twitter " 7-0, 4-0, 4-0 e 6-1. Rezultatet në Champions League të zhvilluar në Camp Nou sjellin optimizëm", shkruan klubi katalanas duke e shoqëruar dhe me fotot e katër fitoreve, raporton Albeu.Me siguri që ky postim nuk do t'u pëlqejë shumë bardhezinjve që duhet të kundërpërgjigjen./albeu.com/