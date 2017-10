Buffon me një post ministri në politikë

Shtuar më 11/10/2017, ora 20:33

Legjenda e Juventusit dhe kombëtares italiane , Ganluigi Buffon përflitet se ka marrë një ofertë pasi të tërhiqet nga futbolli i luajtur. Për Bufonin është gati posti i Ministrit të Sporteve në qeverinë italiane Portieri mendohet se do të lërë përfundimisht futbollin në fund të këtij edicioni, dhe ai do jetë 40-vjeç. Ai ka deklaruar se nuk është i interesuar për ndonjë rol trajneri, por pritet të jetë në bordin e drejtorëve të Juventusit, shkruan Albeu.com.Megjithatë, Bufon ka edhe një mundësi tjetër në horizon. Vitorio Sgarbi , kreu i partisë “Rilindja” në Itali është shprehur: “Nëse ne fitojmë zgjedhjet, Bufon do të jetë Ministri i ri për Sportet. Ai është një njeri i balancuar, përfaqëson të gjithë kombëtaren dhe tani që po tërhiqet , mund t’i futet politikës.” përfundoi Sgarbi . /albeu.com/