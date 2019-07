Dalin pamjet, përleshje e "çmendur" mes Costas dhe Carvajal (VIDEO)

Shtuar më 27/07/2019, ora 14:08

Diego Costa i prishi vetes një natë magjike ndeshjen miqësore ndaj Realit për shkak se u përjashtua me karton të kuq pas një përleshjeje me Dani Carvajalin.Sulmuesi spanjoll po bënte një ndeshje madhështore duke shënuar het-trik në pjesën e parë teksa Atletico e mbylli me rezultatin 5:0.Ai e nisi furishëm edhe pjesën e dytë dhe e realizoi golin e katërt personal dhe të gjashtin për skuadrën e Diego Simeones.Por 33-vjeçari humbi toruan dhe u përjashtua me karton të kuq për shkak se shkaktoi një përleshje me mbrojtësin Dani Carvajal Carvajal ndërhyu ashpër ndaj Lemarit në mesin e fushës, gjë që e nxiti Costan të reagojë ashpër ndaj tij duke e nisur një përleshje Ata u përleshen përkundër përpjekje të vazhdueshme të bashkëlojtarëve për t’i ndarë dhe për pasojë u përjashtuan nga loja direkt me karton ë të kuq.