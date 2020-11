Darkë romantike me Grezdën, Oriola heq të gjitha dyshimet (FOTO LAJM)

Shtuar më 13/11/2020, ora 08:46

Eros Grezda dhe Oriola Marashi janë një nga çiftet më të komentuara të shoëbizit shqiptar dhe disa herë janë përfolur për një ndarje të mundshme.Jo më larg se javën e kaluar dyshja u bënë kryefjalë e mediave dhe shkak u bë fakti se ata nuk ndiqeshin më në Instagram dhe prej kohësh nuk i kishim parë në shoqërinë e njëri-tjetrit.Megjithatë, zërat u mohuan në mënyrë indirekte nga Oriola , teksa kanë filluar sërish të ndjekin njëri-tjetrin. (KLIKO)Ata tashmë ndodhen të dy në Kroaci dhe mbrëmjen e sotme kanë vendosur të darkojnë me njëri-tjetrin dhe ndryshe nga hera e kaluar, Oriola u kujdes që të gjithë ta mësonim se ishte me Erosin.Modelja ka postuar disa video në Instastory, duke na treguar edhe pjatën e preferuar të futbollistit, ku shkroi “ Grezda ’s fav”.Kujtojmë se ata e kaluan bashkë izolimin e parë që u bë në muajin mars për shkak të pandemisë e si duket do e kalojnë bashkë edhe të dytin.Ndërkohë, mediat prej muajsh kanë raportuar edhe se ata mund të jenë fejuar dhe në gishtin e modeles kemi parë shpesh një unazë.