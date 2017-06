De Biasi jep dorëheqjen, Shqipëria pa trajner

Shtuar më 14/06/2017, ora 11:49

Nga sot, Shqipëria është pa trajner të kombëtares pasi Gianni De Biasi dha dorëheqjen pak minuta më parë.Ai kishte konfirmuar se nuk do të ishte më trajneri i kuqezinjve, por këtë e ishte thënë se do të ndodhte në fund të eleminatoreve."Kam menduar dhe medituar gjatë dhe ju them se nga sot nuk jam më trajneri kombëtares sonë. Ndalem këtu sepse dua të mendoj për të mirën dhe rritjen e skuadrës. Mendoj se e kam bërë detyrën që më ka lejuar mua të nxjerr nga ky ekip më të mirën "., - tha ai ndër të tjera duke përmbyllur kështu një kapitull të artë më djemtë kuqezi. /albeu.com/