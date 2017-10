De Biazi: Mos e bëni dramë, edhe Italia të njëjtin fat pati

Shtuar më 07/10/2017, ora 11:23

Nuk kishte udhëtuar në Alikante për të ndjekur ish-skuadrën direkt nga stadiumi, por gjithsesi e kishte gjetur një mënyrë për të vëzhguar kuqezinjtë. Dje Xhani De Biazi u ul para TV-së, bashkë me drejtorin sportiv të Alaveshit, skuadra që drejton prej vetëm dy javësh.Natyrisht, interesi i italianit nuk ishte thjesht të shikonte takimin si një ish-trajner që bëri historinë me Shqipërinë, por edhe për të vënë në dijeni drejtuesit e klubit spanjoll për lojtarët kuqezi që në merkaton e janarit mund të futen në objektivin e Alavashit. I kontaktuar nga “Panorama Sport” pas ndeshjes Spanjë- Shqipëri 3-0, De Biazi nuk ngurroi të bënte edhe një koment.“Nuk isha në stadium, e ndoqa takimin nga TV, bashkë me drejtorin klubit . Të jem i sinqertë, Shqipëria nuk luajti keq. Duhet të dini se Spanja mundi edhe Italinë me të njëjtin rezultat.Pastaj, nuk duhet të harrojmë që edhe ndaj Maqedonisë ishte shumë e vështirë, por që gjithsesi Shqipëria mori pikë. Ju e patë që edhe Italia nuk shkoi më shumë se barazimi ndaj Maqedonisë. Dihen diferencat me Spanjën, kështu që nuk është për ta bërë dramë”, është shprehur shkurtimisht ish-trajneri kuqezi. /albeu.com/